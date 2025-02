Justitie wil bij PI Vught drones uit de lucht schieten

‘Graag’ DJI heeft nu geen bevoegdheid om drones te verstoren en/of uit de lucht te halen als die zich boven penitentiaire inrichtingen vertonen. Hiervoor moet DJI een bijstandsverzoek doen bij de Nationale Politie. Maar Coenradie zegt dat DJI ‘graag’ zelf wil beschikken over deze bevoegdheid.

Bij de signalering van een drone hanteert DJI op dit moment een zogeheten “opvolgprotocol” met de politie, waarbij er ook een doorzoeking naar contrabande binnen de PI volgt.

Coenradie wil de Tweede Kamer snel over de plannen op de hoogte stellen. Ze schrijft:

In de tussentijd bestaat via andere wegen de mogelijkheid om drones te verstoren bij de PI Vught. Uit veiligheidsoverwegingen kan ik hier verder niet op ingaan.

Opsporingsonderzoek

Vlak voor de kerst zijn er boven de PI in Vught een of meerdere drones waargenomen. Er waren meerdere waarnemingen maar het kan dezelfde drone zijn geweest. Hierover ontstond bij Kamerleden verontrusting.

De staatssecretaris wil niets zeggen over het lopende opsporingsonderzoek naar de personen die de drones hebben laten vliegen. Zie wil ook uit veiligheidsoverwegingen geen landelijke cijfers over gespotte drones openbaar maken. Ze wil alleen zeggen dat er op 23 december in Vught een incident was.

No fly

Sinds juli 2022 is het luchtruim boven en rondom de PI Vught tijdelijk gesloten voor de burgerluchtvaart en drones. Deze sluiting is verlengd voor 2025 en de staatssecretaris wil een permanente sluiting van het luchtruim boven en

rondom de PI Vught bewerkstelligen.