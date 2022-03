Justitie wil miljoenen van Big Willem

Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie eist verbeurdverklaring van 1,7 miljoen euro van de voormalige Amsterdamse Hells Angels president Big Willem van Boxtel. Hij zou het geld hebben verdiend met afpersingen op de Wallen en gestald op een Zwitserse bankrekening. Van Boxtel ontkent tegenover Crimesite: ’Die rekening bestaat al 45 jaar en nu maken ze er allemaal criminele verhalen omheen’.

Door Vincent Verweij

Woensdagochtend stond Big Will voor de rechter in Zwolle. Verdacht van witwassen van 1.716.371,10 euro. Exact het bedrag dat op een Zwitserse bankrekening geparkeerd staat en waar de autoriteiten van dat land beslag op hebben laten leggen, op verzoek van Justitie in Nederland. Dat heeft Van Boxtel onbedoeld zelf veroorzaakt. Toen de Belastingdienst in 2009 een inkeerregeling aankondigde voor Zwitserse spaarders, besloot de voormalige Hells Angel zijn zwarte geld eerlijk aan te geven bij de fiscus. De Zwitserse banken begonnen in die tijd meer informatie met Nederland te delen, waardoor belastingontduiking steeds moeilijker werd.

Afpersing

Van Boxtel bekende het bedrag in het Alpenland gestald te hebben op een rekening en hoopte door dat openlijk te bekennen er met een bescheiden boete vanaf te komen. Maar dat liep anders. De FIOD startte een onderzoek naar de herkomst van het geld en het Functioneel Parket, dat fraude onderzoeken leidt, werd erbij betrokken. Volgens Justitie waren de miljoenen verdiend door crimineel handelen. Officier van Justitie Rickert Ahling suggereerde in de rechtszaal dat de Red Light Security Crew van de Angels op de Wallen verschillende ondernemers zou hebben afgeperst en de rekening zou zijn gebruikt om het geld te stallen. De onderbouwing daarvoor presenteerde het Openbaar Ministerie in de vorm van ‘krantenknipsels en artikelen uit Panorama’, aldus Big Will’s advocaat Marcel van Gessel tegenover Crimesite. ‘Er zit geen enkele verklaring van een getuige in het dossier over die vermeende afpersing’.

Wereldsterren

Zelf geeft Van Boxtel een heel andere verklaring voor zijn vermogen: hij zou tweedehands auto’s en motoren hebben verkocht, in een discotheek hebben geinvesteerd en zijn coffeeshop op de Wallen liep ook gesmeerd. Legale inkomsten dus, die hij in Zwitserland had gestald om belasting te ontlopen. ‘Ik deed ook beveiliging. Zelfs wereldsterren als Sylvester Stallone en Sammy Davis Junior, als die Amsterdam bezochten. Een heel klein mannetje, die Sammy. Wilde een grote kerel om zich heen’. Justitie noemt het ‘geen duidelijk verifieerbaar verhaal’. Officier van justitie Ahling: ‘De consequenties daarvan komen voor zijn eigen rekening’.

Randje van de dood

Van Boxtel, die in 2004 met bad standing werd afgezet als president van de Amsterdamse Hells Angels en de club moest verlaten, is inmiddels 67 jaar en pensionado. Hij zweefde in 2016 op het randje van de dood vanwege complicaties na een maagoperatie en overweegt nu zijn memoires op te laten tekenen en mee te werken aan een documentaire over hem. ‘Voor de geschiedenis en voor mijn kinderen’. Zijn strafblad is naar eigen zeggen niet zo indrukwekkend. “Een mishandeling in Spanje, een klein hasj-zaakje, dat soort dingen. Ik word ten onrechte gecriminaliseerd’. Van Boxtel’s advocaat zegt dat justitie niet eens een redelijk vermoeden van schuld aan witwassen heeft en dat de zaak alleen al om die reden van tafel zou moeten. ‘Het is zonneklaar dat het OM moet aantonen dat er sprake is van delict. Van Boxtel hoeft niet zijn onschuld te bewijzen.’

De uitspraak is over 4 weken.