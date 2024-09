Kaarten nog lang niet geschud in hoger beroep Eris-proces

Connect on Linked in

Naast drie vrijspraken in liquidatieproces Eris heeft justitie ook in nog zeven andere zaken hoger beroep ingesteld tegen gedeeltelijke vrijspraken van verdachten rond motorclub Caloh Wagoh. Ook voor onderwereldveteraan Greg R. (76), alias “Triple OG” zijn de kaarten nog lang niet geschud en staat er veel op het spel. Hij kreeg bijna zeven jaar, maar moet vrezen voor levenslang, als het aan justitie ligt.

Roel Janssen

Dinsdag was er in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol weer een zitting in hoger beroep van het megaproces Eris. De negentien verdachten, onder wie kopstukken en leden van Caloh Wagoh, zouden in 2017 in wisselende samenstellingen vijf liquidaties, voorbereidingshandelingen voor liquidaties en talloze geweldsdelicten hebben gepleegd. Ook verdenkt het OM veertien van hen van deelname aan een criminele organisatie.

Drie moordcommando’s

Volgens kroongetuige Tony de G. beschikte Caloh Wagoh over drie moordcommando’s. De inmiddels 54-jarige en tot levenslang veroordeelde ‘president’ Delano R., alias Keylow, beschikte over meerdere uitvoerders, onder wie leden van Caloh Wagoh. Hij communiceerde met ze via pgp-berichten, die de politie later wist te ontsleutelen, en maakte zelf foto’s en video’s van deze gesprekken en sloeg die op. Uiteindelijk trof de politie door deze blunder duizenden berichten aan op computers, harde schijven en telefoons, die met name bij R. in beslag zijn genomen. De inhoud van deze berichten bevestigen volgens de rechtbank de verklaring van de kroongetuige dat Keylow degene was die zich bedrijfsmatig bezighield met liquidaties.

‘Gewetenloos’

Uit de pgp-gesprekken komt volgens de opsporingsdiensten naar voren dat Delano R. samenwerkte met Amsterdammer Jermaine B. (41) en Feno D. (39) uit Nieuwegein. Dit tweetal besprak met R. moordopdrachten en zorgde voor vluchtauto’s, wapens en lokkers. Volgens de rechtbank ontstaat uit de berichten een schokkend beeld van een organisatie die zich fulltime bezighield met het plegen van liquidaties. De drie leiders van de organisatie spreken in de gekraakte chats ‘gewetenloos’ over andere mensenlevens die in hun ogen kennelijk niets waard waren.

Proces zonder incidenten

De verklaringen van kroongetuige Tony de G. zijn bepalend in het omvangrijke Eris-proces, dat qua grootte niet onderdoet voor het Marengo-proces rond Ridouan Taghi, een van de grootste en meest spraakmakende rechtszaken ooit in Nederland. Waar Marengo een chaotisch en langslepend proces is, waarbij kroongetuige Nabil B. – mede door blunders van justitie – verschillende keren dreigt de deal op te blazen, gaat het er in het Eris-proces vrij rustig aan toe. Hier geen frequente wrakingsverzoeken, advocatenwissels of blunders van justitie waarbij verschillende malen foto’s van de kroongetuige in het dossier terechtkomen. En ook geen grove fouten in de beveiliging van de kroongetuige en vooral die van zijn omgeving, waardoor de broer, advocaat en vertrouwenspersoon van kroongetuige Nabil B. werden vermoord.

Vier keer levenslang

In juli 2022 legt de Utrechtse rechtbank levenslang op aan Delano R., Ferrel T., Jermaine B. en Feno D. voor het opdracht geven van meerdere moorden in de Nederlandse onderwereld. Kroongetuige Tony de G. krijgt 10 jaar. Andere verdachten in het Eris-proces krijgen straffen van één tot 30 jaar. Het OM was het oneens met verschillende straffen en ging in hoger beroep tegen gedeeltelijke vrijspraken. Het gaat om de strafzaken tegen Willem B., Marciano M., Errol van M., Orphan P., Greg R., Patrick S. en Ferhan Y.

Greg R.

Tegen Willem B., alias Worcc, eiste justitie in eerste instantie levenslang. De rechtbank gaf 30 jaar voor één moord, twee keer voorbereiding moord en deelname aan een criminele organisatie. In hoger beroep eist justitie nu 29 jaar en drie maanden. Ook bij oudgediende Greg R. hangt alles nog aan een zijden draadje. R. werd veroordeeld tot zes jaar en negen maanden gevangenisstraf. Hij werd vrijgesproken van betrokkenheid bij de liquidatie van Zeki Yumusak in Rotterdam en een aanslag op een huis in Doorn, maar is wel veroordeeld voor lidmaatschap van een criminele organisatie en het mee voorbereiden van de moord op Jaïr Wessels. Het OM eist ook in hoger beroep levenslang tegen de vermeend raadgever van Caloh Wagoh, die volgens het OM wel degelijk betrokken was bij de moord op Yumusak.

De liquidatie zou hebben plaatsgevonden in opdracht van een Turkse drugsbaas. Greg R. en Delano R. zouden als moordmakelaar hebben opgetreden. Ook is volgens justitie bewezen verklaard dat de Nederlandse ‘godfather’ betrokken was bij een afpersing en twee pogingen daartoe.

‘Doet niets zelf maar stuurt aan’

De 47-jarige Marciano M., die president was van het Haagse chapter van Caloh Wagoh, wordt ervan verdacht samen met anderen de moord op de Belgische zakenman Stefaan Bogaerts te hebben gepleegd, en lid te zijn van een criminele organisatie die moorden liet plegen. De rechtbank veroordeelde hem tot één jaar cel wegens deelname aan een criminele organisatie, maar het OM eist in hoger beroep net als in eerste aanleg 25 jaar cel. Volgens justitie en politie was Marciano M. als chauffeur en ‘toezichthouder’ voor de twee uitvoerders Errol van M. en Jack S. betrokken bij de liquidatie van Bogaerts in Spijkenisse. Ook in hoger beroep meent het OM dat er voldoende bewijs is dat M. medepleger was van die moord. Dat zou blijken uit twee getuigenverklaringen, waaronder die van de anonieme getuige 5043.

Ex-schoonbroer

Marciano M. is een ex-schoonbroer van kroongetuige Tony de G. Volgens De G. speelde M. ook een rol bij het opdracht geven voor het beschieten van een woonhuis van de Marokkaanse hasjhandelaar Mohamed H. in Doorn, op 29 juni 2017. De G. zei in een van zijn verklaringen dat Marciano M. in opdracht van Keylow Jack S., Tony de G. zelf, en anderen aanstuurde. Volgens De G. perste Marciano M. ook mensen af.

De G. stelt in een verklaring bij de politie als hem een foto van M. wordt getoond:

‘Dat is Marciano M. Ken ik al mijn hele leven. Heb bij hem in de chapter gezeten. Hij is nu president van Den Haag. Hij heeft de beschikking over Jack (Radjesh S., red.). Hij staat persoonlijk in contact bij Delano. Hij stuurt Jack aan. Hij krijgt klussen van Delano. Hij is bereid om alles te doen voor geld. Hij doet niets zelf maar stuurt het aan, laat het aan andere over zoals X of een Jack.’

Lokker

Patrick S. (39) uit Breukelen zou de lokker zijn geweest bij de liquidatie van Jaïr Wessels in Breukelen. Hij kreeg van de rechtbank 12,5 jaar cel na een eis van 20 jaar, maar het OM eist in hoger beroep 19 jaar voor voorbereiding moord en medeplichtigheid aan de moord. Op 5 juli 2017, twee dagen voor de moord, zou S. Wessels hebben opgepikt op het station in Breukelen. Daarna gingen ze samen onder meer naar een woonwagenkamp in Utrecht en naar Rotterdam om naar een waterscooter te kijken waar Wessels ook foto’s van maakte. Als Wessels weer zou worden afgezet op het station in Breukelen zou Patrick S. de uitvoerders een seintje geven.

Valse 112-melding

Tony de G. en schutter Michel K. zijn ter plaatse om de klus te klaren. De G. staat in contact met Keylow, die hem zegt dat hij moet letten op een grijze bestelbus waarin S. en Wessels zouden rijden. Ze moeten ervoor waken dat ze de lokker niet raken, maar kort voordat Wessels met enkele uren vertraging zou arriveren doet Tony de G. een valse 112-melding. Hij heeft een slecht gevoel bij de hele situatie en ziet er vanaf. Door zijn belletje ziet het al snel blauw van politie, waarvan een foto doorgestuurd wordt naar Keylow met de mededeling dat de liquidatie op dat moment niet door kan gaan.

BMW

Twee dagen later wordt Wessels alsnog doodgeschoten, omdat de druk vanuit Keylow ‘heel hoog werd’. Patrick S., alias “Lange” of “Pepe” is er dan niet bij als lokker, maar zou volgens de rechtbank wel om 15.32 uur in een BMW poolshoogte zijn gaan nemen toen Wessels op de parkeerplaats in Breukelen gewond naast zijn auto lag. Zijn telefoon is dan uitgeschakeld, maar gaat weer aan om 16.11 uur.

Omdat er volgens de rechtbank op 5 juli geen sprake was van een poging tot moord, wordt S. daarvan vrijgesproken. Wel acht de rechtbank bewezen dat hij zich op die dag heeft schuldig gemaakt aan voorbereiding van moord, en op 7 juli aan medeplichtigheid aan moord. Het OM eist in hoger beroep echter 19 jaar in plaats van de 12,5 jaar cel die de rechtbank oplegde.

Zwijgrecht

Volgens het OM beriep S. zich – ook in hoger beroep – vrijwel volledig op zijn zwijgrecht en zweeg hij ook over waar hij op 7 juli 2017 was tussen 16.45 en 19.00 uur. Het enige dat hij had gehoord was dat Wessels op 5 juli 2017 een afspraak had in Rotterdam over een geripte partij cocaïne. Bij die afspraak waren vijf personen aanwezig. S. verklaarde dat hij Wessels niet heeft gelokt en geen informatie heeft doorgespeeld naar wie dan ook. Het OM concludeert dat in de zaak tegen S. medeplegen van voorbereiding van moord bewezen kan worden verklaard, en dat ook medeplichtigheid aan de moord op Wessels bewezen kan worden verklaard.

Antwerpse cocaïnezaak

Op 11 december 2020 werd Patrick S. samen met twee andere Nederlanders door de Belgische politie aangehouden nadat er in een busje in Antwerpen 250 kilo cocaïne was aangetroffen. Eerder werd hij voor een plofkraak veroordeeld.

De inhoudelijke behandeling bij het gerechtshof is nog niet begonnen. De uitspraak van het hof is naar verwachting in het najaar 2024.

