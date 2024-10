Kaaspakhuis was lab voor productie speed

Kazen Na een slepend onderzoek van vier jaar moesten de mannen die volgens justitie het lab draaiende hielden zich afgelopen week verantwoorden in de Haagse rechtbank. Dit tekent de publieke mediasite Oost.nl op. ‘Je moest gewoon langs het drugsafval om bij die kazen te komen’, zo merkte de rechter op.

Anoniem

De zaak komt aan het rollen nadat de Haagse politie een anonieme tip krijgt. Dave K. (37) zou ergens in het land een drugslab runnen. K. gaat vaak in de late uurtjes richting het Oosten, naar de Topweg in Hengelo. De politie valt op een adres in deze straat binnen. Het is een schuur achter een kaasboerderij.

Op de zolder van een kaasloods worden kook- en destillatieruimtes voor de drugs aangetroffen, een kleine kantine en een slaapzaal met vier bedden.

De straatwaarde die alle aanwezige grondstoffen konden opleveren na het koken: zo’n 14 miljoen euro.

Hoger hand

Alle vijf de verdachten gaven in de Haagse rechtbank aan niet de organisator te zijn achter het lab. Dave K. vertelde dat hij werd aangestuurd, en als klusjesman fungeerde. De mannen uit de buurt van Arnhem zeiden aan naar het lab te zijn gelokt als uitvoerders. Een man uit Huissen (35) verklaart dat hij er was om een airco te installeren, en een 62-jarige Arnhemmer stelt dat hij toevallig binnen was als timmerman.

Verlagen

Het OM meent dat er genoeg bewijs is om het vijftal een celstraf op te leggen. Maar omdat het voor de verdachten zo lang duurde voordat de zaak voor de rechter kwam, besluit de officier van justitie de straffen met twintig procent te verlagen. Ze eist ruim twee jaar tegen Hagenaar Dave K., en een gevangenisstraf van bijna twee jaar tegen de drie mannen uit de buurt van Arnhem. Tegen Hengeloër Daniele, die justitie ziet als een soort van helpende katvanger, wordt één jaar cel geëist.

De gemeente Oldenzaal trok de standplaatsvergunning van Daniele’s stiefvader in om kaas te verkopen op de Oldenzaalse markt. De kazen die de man verkocht bevatten in zes verschillende tests sporen van speed, aldus het vonnis. Het familiebedrijf in kaas bestond 70 jaar.

De uitspraak volgt over enkele weken.