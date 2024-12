Kamer hof Den Bosch trekt zich terug in drugsproces | Raadsheer was al eens officier van justitie in de zaak

Liefdesaffaire De zaak Lugo draaide om grootschalige importen van cocaïne via (vooral) de haven van Vlissingen. Hoofdverdachte was Joop M., op wie de recherche een jarenlange infiltratie liet uitvoeren door een agent van de afdeling Werken onder Dekmantel. Die infiltratie liep uit de hand.

De agent betrok een koophuis naast het gezin van Joop M. en kreeg een liefdesaffaire met diens echtgenote. De agent werd zeer slecht begeleid, zo concludeerden verschillende commissies, en pleegde in 2021 door de stress zelfmoord.

De undercoverafdeling van de Nationale Politie ging daarna volledig op de schop, en verschillende politiechefs stapten op.

Joop M. kreeg in 2023 negen jaar cel, waarbij de rechtbank aantekende dat de politie met de infiltratie ‘fatsoensnormen overtrad’.

E-mail

De advocaten van Joop M. ontvingen vrijdag een e-mail van het gerechtshof Den Bosch over het terugtreden van de raadsheer. In die e-mail werd niet vermeld dat de man eerder als officier van justitie met Lugo te maken had gehad.

De man was als officier van justitie niet het gehele traject bij Lugo betrokken geweest. Hij had niettemin als officier van justitie zeven beslissingen in de vervolging genomen.

Het hof liet weten dat toen hij als raadsheer aan de zaak was begonnen de man zich ‘niet meer herinnerde’ erbij betrokken geweest te zijn.

Tweede keer

Overigens is dit de tweede keer dat deze zelfde raadsheer zich van een zaak moet verschonen (en terug moet treden) waarin hij eerder als officier van justitie van justitie betrokken was.

Advocaat Michel van Stratum: ‘Je zou verwachten dat een ezel zich niet tweemaal aan dezelfde steen stoot. Maar het blijft mensenwerk. De andere twee raadsheren wilden eerst niet berusten, maar hebben dat zojuist alsnog gedaan. Er komen nu drie nieuwe raadsheren die de zaak helemaal opnieuw gaan beoordelen.’

Onderzoekswensen van de advocaten waren tot nu toe door deze kamer van het Bossche gerechtshof afgewezen. Als het gehele hof niet was teruggetreden dan was volgens Van Stratum een wraking van de hele kamer de enige optie geweest.

Er was in het Lugo-proces al eens eerder een relletje over een officier van justitie. In 2022 bleek dat het onderzoek naar de dood van de undercoveragent werd geleid door een officier van justitie die zelf in de zaak-Lugo had gewerkt.