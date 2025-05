‘Kamervragen over vrij rondlopen moordenaar José van de Vliet in India’

Kamervragen Van Nispen heeft Kamervragen gesteld aan ministers David van Weel van Justitie en Veiligheid en Caspar Veldkamp van Buitenlandse Zaken. Hij stelt de Kamervragen naar aanleiding van true crime-serie TOXIC van Omroep Brabant. Daarin is te zien hoe de familie van José van de Vliet al dertien jaar wacht op antwoorden nadat hun zus en dochter in India werd vermoord.

Opheldering

‘Nederland kan de strafzaak in India niet beïnvloeden of zich daarin mengen, dat zouden wij andersom ook niet accepteren’, stelt Kamerlid Van Nispen. ‘Nederland zou wat mij betreft wél opheldering kunnen en moeten vragen over waarom het zo lang duurt, waarom de nabestaanden niet worden geïnformeerd en wat de mogelijkheden zijn om voortgang in deze zaak te krijgen. Ik vind namelijk wel dat Nederland op moet komen voor mensen die al zo lang onrecht is aangedaan.’

Bekend

Documentairemakers Nicole Theuns en Ricardo Paz Belvis ontdekten dat hoofdverdachte Remco S. nog altijd vrij rondloopt in India. Ook wisten ze de hand te leggen op een deel van het politiedossier, schrijft Omroep Brabant. Daaruit bleek dat Remco S. de moord heeft bekend en dat hij de jonge vrouw op een gruwelijke manier om het leven heeft gebracht. Hij vergiftigde haar en takelde haar daarna dusdanig toe dat ze overleed. Ze zou op het punt hebben gestaan de relatie te verbreken.

Stand van zaken

‘Het is niet uit te leggen dat een ernstige zaak al zo lang niet op wordt gelost. Mensen die ernstige strafbare feiten hebben gepleegd, horen verantwoording af te leggen voor hun daden’, vindt Van Nispen. Hij wil van de minister dan ook weten wat de stand van zaken is in het opsporingsonderzoek naar Remco S.