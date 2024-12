‘Kerst en oud en nieuw haal je niet’: OM eist tot acht jaar voor explosies in Den Haag

Bij de explosies een jaar geleden bij een woning aan de Kempstraat en een appartementencomplex aan de Wolmaransstraat, raakten woningen en auto’s beschadigd. Niemand raakte gewond.

‘Ik maak alles plat in jouw straat’

Een anonieme melding zette de politie op het spoor van een ruzie over drugs. De 32-jarige opdrachtgever zat sinds eind november vast voor een andere zaak, maar op zijn telefoon werden door de politie nog oude gesprekken teruggevonden waarin hij de bewoner van de Kempstraat bedreigde. ‘Kerst en oud en nieuw haal je niet. Ik maak alles plat in jouw straat.’ Uit de berichten blijkt dat het slachtoffer volgens verdachte heeft “gestolen van de verkeerde persoon” en daarvoor “gaat betalen”.

Gevangenis

Het plan wordt gesmeed in de gevangenis, samen met een 20-jarige medegedetineerde. Ze leggen contact met een 25-jarige vriend buiten, die de zaken moet gaan regelen. Eerst via een gesprek tijdens het bezoekuur, later telefonisch. Gesprekken in de gevangenis worden opgenomen en daaruit blijkt dat ze in versluierde taal over de aanslag praatten: ze zochten geen uitvoerders voor een aanslag, maar wilden een “chickie regelen” voor een etentje.

Verkeerde woning

De man buiten wordt in contact gebracht met een 19-jarige medeverdachte die de bom en uitvoerders kon leveren. En op de dag zelf is er nog intensief contact nadat het de eerste keer is mis gegaan door een explosief af te laten gaan bij de verkeerde woning aan de Wolmaranstraat. Het moet nog een keer gebeuren, maar dan op het goede adres. De 19-jarige verzekert hen: ze gaan het regelen, ze gaan hem echt vermoorden.

Belangrijk is dat er mensen gehandicapt gaan lopen’

Uit alles blijkt volgens het OM dat de verdachten meedogenloos en doelgericht te werk zijn gegaan. Ze stuurden vanaf het begin aan op zware materiële en lichamelijke schade. ‘Belangrijk is dat er mensen gehandicapt gaan lopen’, appte een van de verdachten. Dat niemand gewond is geraakt, mag volgens het OM een wonder heten.

Opdrachtgevers

Het OM ziet de 32-jarige verdachte als hoofdopdrachtgever. De andere drie zijn “onderaannemers”, die hebben gezorgd dat het plan voor hem werd uitgevoerd. Een minderjarige jongen uit Rotterdam werd geronseld om de bommen te plaatsen, samen met een onbekend gebleven man. De jongen zal in Rotterdam voor de kinderrechter worden gebracht.



Het OM eist tegen de hoofdopdrachtgever acht jaar gevangenisstraf. De andere drie opdrachtgevers hoorden zeven jaar cel tegen zich eisen.



De rechtbank doet op 13 januari uitspraak.