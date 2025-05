Kerstman toch weer veroordeeld in stokoude cokezaak

50 kilo De Kerstman was betrokken bij een criminele organisatie die in 2012 onder meer 50 kilo cocaïne invoerde. Het hof vindt dat Van L. onmiskenbaar een prominente rol speelde, hoewel bij van andere drugsfeiten die de criminele organisatie pleegde al werd vrijgesproken. De 50 kilo krijgt Van L. niet weggepoetst. Zijn tijd in voorlopige hechtenis wordt nu weggestreept en hij blijft vrij man.

Hoge Raad

Van L. werd eerder veroordeeld door rechtbank en gerechtshof, maar slaagde erin de Hoge Raad ervan te overtuigen dat het gerechtshof nogmaals naar de feiten en de veroordeling moest kijken. Dat is nu gebeurd en daarmee is De Kerstman procedureel aan het einde van de mogelijkheden beland, hij kan niet meer in beroep.

Zie meer:

‘Heerlense “Kerstman” wil gelijk halen in stokoude drugszaak’