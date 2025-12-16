 Meteen naar de content
16 december 2025

Ketamine op weg naar de Opiumwet

De rechtbank Rotterdam heeft maandag een verdachte vrijgesproken in een zaak rond de vondst van ruim honderd kilo ketamine in een loods in Ridderkerk. Volgens de rechtbank is niet bewezen dat de man wetenschap had van de partij drugs of feitelijke beschikkingsmacht uitoefende. Enkel het betreden van het pand en het bezit van een sleutel zijn daarvoor onvoldoende. Rechters gaan wisselend om met vonnissen in ketaminezaken, omdat het middel (nog) niet onder de Opiumwet valt.

Plus

Coronaperiode

De zaak in Ridderkerk speelde zich af in het voorjaar van 2020, in de eerste coronaperiode. Na een anonieme tip deed de politie een inval in een loods in Ridderkerk, waar een grote hoeveelheid ketamine verborgen lag.

Dit is een exclusief artikel. Registreer met een geldig e-mailadres om het te kunnen lezen. Dat kan ook anoniem.

Inloggen Word lid

Elke dag nieuws en context over crime

Doneer aan Crimesite

Werkt de knop niet? Klik dan op Tikkie om je donatie te doen.