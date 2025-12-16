16 december 2025

Ketamine op weg naar de Opiumwet

De rechtbank Rotterdam heeft maandag een verdachte vrijgesproken in een zaak rond de vondst van ruim honderd kilo ketamine in een loods in Ridderkerk. Volgens de rechtbank is niet bewezen dat de man wetenschap had van de partij drugs of feitelijke beschikkingsmacht uitoefende. Enkel het betreden van het pand en het bezit van een sleutel zijn daarvoor onvoldoende. Rechters gaan wisselend om met vonnissen in ketaminezaken, omdat het middel (nog) niet onder de Opiumwet valt.