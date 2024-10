Wie is wie

De 23-jarige Fransman Didier Beneforti overnacht samen met zijn 19-jarige vriendin Cathy Gilgemann in hun auto. Die staat in de nacht van zaterdag 13 op zondag 14 september 1997 op een parkeerplaats tussen Eindhoven en Breda. Ze hadden een korte vakantie gevierd in Nederland. Hun nachtrust wordt ruw verstoord door vier mannen, die hen onder bedreiging van een mes en een vuurwapen uit de auto sleuren. Ze zijn op zoek naar geld.