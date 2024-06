Kickbokser Ben Saddik krijgt 40 maanden cel in witwaszaak

Connect on Linked in

De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft vrijdag kickbokser Jamal Ben Saddik (33) veroordeeld tot 40 maanden gevangenisstraf en een geldboete van 40.000 euro voor witwassen en oplichting. Dat schrijft de Gazet van Antwerpen.

Nederlands onderzoek

Het onderzoek naar de Antwerpse kickbokser, zijn broer Said en Emad N. uit Wommelgem is een vervolgonderzoek van een Nederlandse zaak rond Karim S. (43), een voetbaltrainer en ondernemer, die een sportkledinglijn runt die ook Ben Saddik droeg.

Uitgebreide witwasconstructie

De bedrijven van S. hadden nog een doel, zo ontdekte de Nederlandse politie. Sportmakelaar Karim S. bleek een omvangrijk witwascircuit te hebben opgezet waarbij mensen contant geld met een dubieuze herkomst aan hem konden overhandigen. Vervolgens kregen ze het geld als loon of een lening op hun rekening gestort. S. maakte arbeidsovereenkomsten, loonstroken en contracten op zodat de inkomsten legaal zouden overkomen.

Hij werd uiteindelijk opgepakt. De rechtbank in Amsterdam veroordeelde hem in 2020 tot 3,5 jaar celstraf voor het witwassen van ruim 2,5 miljoen euro.

Eerdere veroordelingen

Doordat een groot deel van het witgewassen geld in België terechtkwam, brachten de Nederlandse opsporingsinstanties hun Antwerpse collega’s op de hoogte. Zo bleek dat drie contactpersonen van Karim S. in België bekend waren bij politie en justitie. Emad N. werd in 2004 veroordeeld in een drugszaak. Jamal Ben Saddik werd eerder in verband gebracht met witwassen en zijn bedrijven waren het doelwit van aanslagen.

In 2021 zat Ben Saddik bijna twee maanden vast, omdat hij werd verdacht van het verkopen van illegale versleutelde telefoons. Zijn broer Said heeft al meerdere veroordelingen op zijn naam.

Sky ECC

Jamal en Emad N. hadden ook contact met elkaar via de geëncrypteerde chatdienst Sky ECC.

Het Openbaar Ministerie vervolgde Jamal Ben Saddik en zijn twee medeverdachten voor een reeks witwasfeiten. Niet alleen zou hij zelf 130.000 euro hebben witgewassen via het circuit van Karim S., Ben Saddik bracht ook de twee andere verdachten in contact met zijn Nederlandse vriend.

De correctionele rechtbank veroordeelt Jamal Ben Saddik tot 40 maanden gevangenisstraf en een geldboete van 40.000 euro voor witwassen en oplichting. Zijn broer Said krijgt 30 maanden cel en een geldboete van 24.000 euro, medeverdachte Emad N. moet vier jaar de cel in en een geldboete betalen van 80.000 euro.

Zie ook:

Nederlandse aanslagplegers in België voor de rechter