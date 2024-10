Wie is wie

Wie is wie

Bruinsma werd in 1953 geboren als de zoon van een frisdrankenfabrikant. Hij groeide op in het Gooi, en kreeg van zijn vader een strenge opvoeding. Op latere leeftijd begint hij zich tegen hem af te zetten. Op zijn zestiende jaar maakt de Blaricumse politie voor het eerst proces-verbaal tegen hem op, voor de ‘handel in hash’.