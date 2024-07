Klacht tegen advocaat die met cliënt zoent in gevangenis

Connect on Linked in

Een advocaat is in de gevangenis van Krimpen aan den IJssel betrapt, terwijl deze aan het zoenen was met een cliënt. De advocaat mag de gevangene nu een tijd niet meer bezoeken. Ook is een klacht ingediend bij de deken. Dit schrijft het Algemeen Dagblad.

Beeld: De gevangenis in Krimpen aan den IJssel.

Amoureus

Het amoureuze incident vond plaats op 11 juni, blijkt uit een document van de Dienst Justitiële Inrichtingen. ‘Geconstateerd is dat een gedetineerde en diens advocaat tijdens het ambtelijke bezoek in de penitentiaire inrichting Krimpen aan den IJssel elkaar innig vasthielden en zoenden.’

Maatregelen

Daarop zijn meteen maatregelen genomen, bericht de krant. Zo mag de advocaat de gevangene drie maanden niet bezoeken. Ook heeft de gevangenis, waar overigens alleen mannen vastzitten, een formele klacht ingediend bij de deken van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Uitzonderlijk

Eric Trinthamer, voorlichter van de advocatenorde, noemt het voorval ‘uitzonderlijk’. De lokale afdeling neemt de klacht in behandeling en zal over de kwestie een gesprek aangaan met de advocaat. Daarna wordt bepaald of de zaak zal worden voorgelegd aan de interne tuchtrechter, aldus Trinthamer tegenover het AD.