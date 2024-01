Klein drugslab in Bredase woning, xtc en wietstekken onderschept

Print This Post

De politie heeft vrijdagavond rond 18.15 een klein drugslab aangetroffen in een woning in Breda. Er werden ruim 350 wietstekken en ruim 100 xtc-pillen aangetroffen. Er is nog niemand aangehouden.

Anonieme melding

Agenten kwamen de woning aan ’t Blok op het spoor na een anonieme melding. De politie trad de woning binnen samen met de zogenaamde ondersteuningsgroep. Dat is een speciaal uitgerust politieteam dat risicovollere aanhoudingen doet. Ook een politiehond, gespecialiseerd in het vinden van drugs, was aanwezig bij de doorzoeking.

De woning is dezelfde avond volledig ontruimd door specialistische diensten, meldt de politie zondag.