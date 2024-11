Kleine ton cocaïne voor Antwerpen gepakt in Brazilië

Omdat het risico dat in Europa pakketten cocaïne die in containers met stukgoed of fruit worden gepakt is verhoogd door betere controles verstoppen smokkelaars cocaïne vaker in bulk zoals meel, oud metaal of erts.

De Braziliaanse douane heeft niet gezegd of de cocaïne is ontdekt tijdens een routinecontrole of doordat er informatie over de zending was binnengekomen bij een inlichtingendienst.