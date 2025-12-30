Kleine ton wiet uit Canada in Antwerpen gepakt

Verhuizing De rest van de container leek te zijn gebruikt voor een verhuizing; hij was volgepakt met verhuisdozen en huisraad.

In Canada is de productie van cannabis legaal, net als in veel staten in de Verenigde Staten.

20 ton

Begin november bleek uit cijfers die Gazet van Antwerpen opvroeg dat er in 2025 al bijna 20 ton marihuana, meestal uit Noord-Amerika in beslag was genomen in de haven van Antwerpen.

Twaalf van de dertien inbeslagnames waren afkomstig uit Canada. Bij vier inbeslagnames ging het om partijen drugs boven de 3.000 kilogram.



