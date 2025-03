26 maart 2025

Kleine vissen bij grote cocaïne-importen vrijgesproken

In twee rechtszaken over grootschalige cocaïnesmokkel in de haven van Rotterdam zijn het gerechtshof en een rechtbank recent tot opmerkelijke vrijspraken gekomen. Het gaat om verdachten met een kleinere rol, zoals een chauffeur. Ze zijn niet veroordeeld voor opzettelijke invoer van drugs. De rechters vonden het bewijs voor hun betrokkenheid te mager. Vaak worden dergelijke verdachten zonder veel overwegingen “mee-veroordeeld” met de hoofdverdachten.