31 oktober 2025

Klokkenluider | Amsterdamse rechercheur stapt naar ombudsman om valselijk opmaken strafdossier

Bij de Rijksrecherche en de gemeentelijke ombudsman in Amsterdam liggen anonieme verklaringen van politierechercheurs die zeggen dat de recherche in een strafzaak ernstig zijn boekje te buiten is gegaan. Er zou informatie in een rechtbankdossier zijn gemanipuleerd en er zou sprake zijn van een ‘Marokkanenjacht’. Maar er gebeurt niets met de beschuldigingen. Het Openbaar Ministerie in Amsterdam weigert de Rijksrecherche onderzoek te laten doen.

Door @Wim van de Pol

