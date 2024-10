Klusjesman ontkent moord uit jaloezie

Laatste Nieuws moord Puntweg Kinderdijk

Beeld: de monumentale, afgelegen villa in Kinderdijk waar de moord plaatsvond.

Kogel

Het was de nacht van 2 december 2022 toen de 78-jarige Cor de J. opeens naast het bed van de vrouw stond ‘met een angstaanjagende blik in zijn ogen’. Dat schrijft rechtbankverslaggeefster Saskia Belleman van De Telegraaf vandaag. Hij joeg een kogel door het hoofd van haar slapende geliefde, een 74-jarige gepensioneerd topambtenaar uit Overijse in België. Uit jaloezie, zegt de officier van justitie.

Gelogen

Dat Cor de J. de nachtelijke schutter was vertelde de vrouw pas drie dagen later. ‘Ik heb gelogen tegen mijn kinderen, tegen de politie. Uit pure angst. “Als je mij verraadt, dan weet ik je te vinden. Waar en wanneer op de wereld je ook bent”, zei hij. Ik twijfelde er geen moment aan dat hij het meende. Ik had gezien waartoe hij in staat was. Ik was bang alsnog vermoord te worden’, vertelde de vrouw woensdag aan de rechtbank in Dordrecht.

Niet bloeden

Daar hoorde haar voormalig klusjesman Cor de J. (78) een gevangenisstraf tegen zich eisen van achttien jaar voor moord. Hij ontkende: ‘Ik ga niet bloeden voor een ander.’ Maar namen noemde hij niet. ‘Nee, dat is het werk van de recherche. Die is kut. Ik ben niet in dienst van justitie.’

Oogje

Het lijkt erop dat Cor de J. na het overlijden van haar man, een oogje had op de weduwe die alleen woonde in aan afgelegen villa aan de Puntweg in Kinderdijk, aldus De Telegraaf. Terwijl zij met hem op vakantie was in Namibië en daar vrolijke foto’s van stuurde naar klusjesman Cor de J., appte hij: ‘Ik hou nog meer van je dan toen je wegging.’

Volgens de schoonzoon van de vrouw lag hij ’s nachts in haar villa op haar bed.