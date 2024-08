‘Koerdisch-Libanese clans steeds machtiger in Duitse onderwereld’

Connect on Linked in

Criminele Koerdisch-Libanese clans vechten in Duitsland steeds vaker hun geschillen uit in het openbare leven en zaaien angst onder de bevolking. Zowel in Berlijn, Noordrijn-Westfalen, Bremen en Nedersaksen vechten Arabische criminele clans bloedige vetes uit om geld, macht en eer.

Massale matpartij

FOCUS Online schrijft dat in mei een massale vechtpartij plaatsvond langs de zijlijn van de voetbalwedstrijd in Essen tussen Al-Arz Lebanon en RuWa Dellwig. Ongeveer 60 mannen achtervolgen elkaar tussen andere bezoekers met messen en machetes. Ook wordt er een schot gelost. Een grote politiemacht weet erger te voorkomen.

Saado-clan

Op de achtergrond zou een geldconflict spelen tussen twee rivaliserende familietakken van de Koerdisch-Libanese Saado-clan. Ruim een week later is er een zware matpartij tussen 40 mannen in Essen-Altendorf. Deze keer ging het over de vermeend bezoedelde eer van een jonge vrouw. De mannen gingen elkaar te lijf met meubels, messen en machetes.

Bloedige vetes

De twee veldslagen zijn allesbehalve afzonderlijke incidenten. Bloedige vetes over geld, macht en eer maken vrijwel dagelijks deel uit van de verschillende clans in Noordrijn-Westfalen. Ook in Berlijn, Bremen en Nedersaksen behoren dergelijke familieclans al lang tot de vaste klanten van Duitse aanklagers.

Undercoveragenten maken geen schijn van kans om te infiltreren in de gesloten gezinsstructuren. En in het geval van arrestaties geldt de omerta (zwijgplicht).

FOCUS Online schrijft dat criminele families een grote rol spelen in de Duitse onderwereld en hun invloed voortdurend uitbreiden. De arm van de grote clans reikt nu tot in Scandinavië, Frankrijk, Turkije en de Benelux.

Berlijnse onderwereld

In de clanhotspot Berlijn gaat het er soms nog bruter aan toe dan in Noordrijn-Westfalen. In een rapport van de Berlijnse staatsrecherche (LKA) uit augustus 2023 over de misdaden van grote Arabische gezinnen, staat dat de invloed van Arabische gangsters in de Berlijnse onderwereld toeneemt. Volgens de studie vindt een op de vijf gevallen van georganiseerde misdaad plaats in het clanmilieu.

De familieclans in Berlijn houden zich bezig met o.a. schietpartijen, moorden, gewapende overvallen op geldtransporteurs, spectaculaire inbraken, mesaanvallen, drugshandel, prostitutie, fraude, witwassen, belastingontduiking, illegaal gokken en bijstandsfraude.

Legale façade

Volgens de recherche in Berlijn hebben familiesyndicaten contacten in het biker-, uitsmijter-, rap- en vechtsportmilieu. De familiesyndicaten proberen al lang hun illegale bedrijven een legale façade te geven door de exploitatie van o.a. shishabars, juwelierszaken, bouwbedrijven en autoverhuurbedrijven. Criminele winsten worden soms witgewassen in Libanon of Turkije.

Duitse nationaliteit

Veel criminele clanleden hebben Duitse paspoorten. De LKA houdt drie clanleden met de Duitse nationaliteit verantwoordelijk voor de inbraak in een kluis aan de Fasanenstraße in Charlottenburg in november 2022. Daarbij maakten de daders bijna 50 miljoen euro buit.

Veel criminele leden van de bekende Remmo-clan hebben een Duits paspoort. Onder hen waren de mannen die voor 113 miljoen euro aan sieraden stalen uit de Groene Kluis in Dresden.

Omeirat-clan

Aan de top van de 116 grote families die in de landelijke misdaadranglijst staan, staat nog steeds de Omeirat-clan. Bijna elke tiende misdaad wordt gepleegd door de criminele uitlopers van de grote clan. Politici discussiëren momenteel over controversiële maatregelen tegen de invloed van Koerdisch-Libanese familieclans.

Miri-clan

Het Miri-netwerk is een van de belangrijkste spelers in de lokale clanwereld. Alleen al in hun belangrijkste invloedsgebied Bremen en Nedersaksen tellen de onderzoekers ongeveer 30 families met in totaal 2600 leden, landelijk zouden er 8000 leden zijn.

De uitlopers van Miri hebben hun activiteiten al lang buiten Bremen uitgebreid naar Bochum, Herne, Dortmund en Essen, evenals naar Oost-Duitse regio’s zoals Mecklenburg-Vorpommern, Saksen-Anhalt en Saksen. Het is echter niet duidelijk hoeveel familieleden daadwerkelijk criminelen zijn.

Dortmundse drugsbaron

Zaterdag werd de Dortmundse drugsbaron Esmat E., alias “Sammy Miri” (38) – na drie jaar voortvluchtig te zijn geweest – vanuit Turkije naar Duitsland overgeleverd. In 2021 was er een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen Miri wegens cocaïnehandel. Hij vluchtte daarop naar Spanje en vervolgens naar Turkije. In maart van dit jaar werd Miri gearresteerd door de Turkse autoriteiten en in Duitsland riskeert hij nu tot 15 jaar gevangenisstraf.

EncroChat

Sammy Miri zou volgens de Duitse autoriteiten met handlangers een cocaïnenetwerk hebben geëxploiteerd, dat in 2020 werd ontmanteld door de onderschepping van chatberichten van de gekraakte berichtendienst EncroChat.

