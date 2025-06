15 juni 2025

Kogelgaten in woning na schietpartij in Rotterdam-Zuid

Bij een schietpartij op de Heer Daniëlstraat in Rotterdam-Zuid is zaterdagavond rond 18.00 een woning door meerdere kogels getroffen. In het raam zijn drie kogelgaten te zien. Er raakte niemand gewond. De politie zoekt getuigen.