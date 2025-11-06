Kogels afgevuurd op appartementen in Amsterdam

Kogelinslagen Er is vannacht geschoten op een appartementencomplex aan het Bullewijkpad in Zuidoost, bevestigt de politie aan de Amsterdamse zender AT5. Op foto’s is te zien dat er kogelinslagen zitten in de muur en in de glazen deur van het complex. Daarbij is niemand gewond geraakt.

Huls

Het incident vond plaats rond 23.55. Na de schietpartij sloot de politie de toegang tot het appartementencomplex. Het is nog onduidelijk hoe vaak er is geschoten, maar volgens een woordvoerder van de politie is er in ieder geval één huls gevonden. Het lijkt erop dat er minimaal vier kogels zijn afgevuurd, stelt AT5.

Van de dader ontbreekt nog ieder spoor. De recherche onderzoekt de zaak.