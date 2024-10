29 oktober 2024

Komt zevenvoudig moordenaar Frenkie Peeters ooit nog vrij?

Frenkie Peeters (1973) groeit als middelste kind op in Venlo-Zuid. In zijn jeugd is hij al een zeer explosief ventje, dat flink verwend wordt door zijn vader. Na de scheiding van zijn ouders gaat het bergafwaarts met Frenkie. Al op de LTS pleegt hij inbraak na inbraak, handelt hij in namaakhorloges en verkoopt hij gestolen waar. Ook maakt hij zich schuldig aan afpersing, het in elkaar slaan van homoseksuelen, brandstichting en auto’s stelen. Kortom, het explosieve ventje groeit uit tot een gewelddadige crimineel.