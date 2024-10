Kops! (Worstelfenomeen aan de Weesperzijde)

Kops trainde samen met Anton Geesink, Chris Dolman, John Bluming en Wim Ruska, en ging op de Wallen aan de slag als portier van Casa Rosso, en ja, er waren ook enkele ‘akkefietjes’ met justitie.

In 1972 was Bert Kops deelnemer op de Olympische Spelen in München toen tijdens een actie van Palestijnse terroristen Israëlische worstelaars werden gedood.

Een ernstig ongeval belette daarna zijn internationale doorbraak.

Na zijn actieve carrière wordt Kops trainer in zijn eigen sportschool en coach van vele worstelaars, (kick)boksers en K1- en MMA-vechters.

In het boek komen goede vrienden van Kops aan het woord, zoals portier en vechtsportlegende Chris Dolman en tattoo-man Henk Schiffmacher.