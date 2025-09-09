9 september 2025

KORT dinsdag: Achtervolging vanuit Nieuwegein eindigt in Brabant

Een politieachtervolging maandagmiddag vanuit Nieuwegein is na ruim 40 kilometer geëindigd in het Brabantse Hank met de arrestatie van twee mannen. Volgens Omroep Brabant is daarbij een waarschuwingsschot gelost.