9 september 2025
KORT dinsdag: Achtervolging vanuit Nieuwegein eindigt in Brabant
Een politieachtervolging maandagmiddag vanuit Nieuwegein is na ruim 40 kilometer geëindigd in het Brabantse Hank met de arrestatie van twee mannen. Volgens Omroep Brabant is daarbij een waarschuwingsschot gelost.
De vluchtende auto werd uiteindelijk door agenten klemgereden waarna het schot werd gelost. De verdachten stapten uit de auto terwijl ze onder schot werden gehouden. De politie wilde de twee aanhouden voor een beroving en een mishandeling.