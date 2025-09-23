23 september 2025
KORT dinsdag: minderjarige jongens opgepakt na explosie in Amstelveen
In Amstelveen zijn dinsdagochtend vroeg twee minderjarige jongens opgepakt nadat de politie was afgekomen op een explosie. Bij de voorzijde van een woning op de vijfde verdieping van een flatgebouw aan de Heemstede in Amstelveen-Westwijk ontplofte rond 04.00 een explosief.
Door de knal raakte de voordeur zwaar beschadigd; het kozijn is ontzet en het raam gebarsten. Na een zoektocht in de omgeving troffen agenten in de bosjes van een speeltuin twee in het zwart geklede verdachten aan. Het zijn Amsterdammers van 15 en 16 jaar. Ze zijn gearresteerd en worden verhoord.