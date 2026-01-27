KORT dinsdag: Verdachte schutter onderzoek dode tieners gearresteerd | Derde Nederlander gepakt voor schietpartij Hamburg

(Beeld Mizzle Media)

Beide slachtoffers verbleven bij een opvanglocatie van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) in Amsterdam. Rond 23.45 op 1 januari kreeg de politie een melding over een schietincident in het Piet Wiedijkpark. Agenten troffen ter plaatse twee slachtoffers aan met schotwonden. Eerste hulp mocht niet meer baten. Een derde jongen, die in het gezelschap van Mohammad en Mohammed was, wist ternauwernood te ontkomen aan het vuurwapengeweld.

Derde aanhouding schietpartij Hamburg

Dinsdag heeft de Nederlandse politie een 25-jarige man uit Amsterdam aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij het schietincident in het Duitse Hamburg op 12 januari 2025, waarbij een 49-jarige man werd beschoten in een café. Een 15-jarige jongen uit Hoorn is daarvoor in Duitsland als schutter veroordeeld.

De nu aangehouden verdachte zou de bestuurder zijn geweest van de auto die de minderjarige schutter naar Duitsland heeft gebracht. Vorige week is al een 26-jarige man uit Amsterdam aangehouden. In zijn auto zouden de anderen naar Hamburg zijn gereden. Deze verdachte is voorlopig op vrije voeten.