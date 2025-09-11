KORT donderdag: explosie bij Turks restaurant in Amsterdam-Oost

Er is nog niemand aangehouden. Over een motief voor de explosie is nog niets bekend.



De politie doet nader onderzoek.

Rotterdammer (32) opgepakt voor drugshandel

De politie heeft dinsdag een 32-jarige man uit Rotterdam aangehouden in een onderzoek naar drugshandel en -bezit. Het onderzoek naar de man liep sinds mei. Door eerder onderschepte berichten uit Sky ECC vermoedde de politie dat de verdachte zich in 2020 en 2021 bezighield met de handel in drugs.



Dit jaar bleek na onderzoek, dat hij mogelijk nog steeds betrokken was bij drugshandel. De verdachte zit nog vast voor verhoor en wordt vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.



Bij een doorzoeking van de woning van de verdachte zijn onder andere een groot geldbedrag (waaronder een crypto-wallet) en materialen voor het versnijden van harddrugs in beslag genomen. Ook zijn de auto van de verdachte, twee telefoons en een horloge in beslag genomen.