KORT donderdag: explosie en brand bij Chinees restaurant in Vlaardingen



Op sociale media circuleert een filmpje waarop de explosie bij het restaurant te zien is. Ook is te zien dat een man wegrent. De politie doet onderzoek naar de zaak en is op zoek naar de man op het filmpje en de persoon die de beelden heeft gemaakt.

Gewapende man neergeschoten door politie in Utrecht

Op de Nedereindseweg in Utrecht is vannacht een gewapende man door een arrestatieteam neergeschoten. De man toonde volgens de politie onbegrepen gedrag en was een acuut gevaar voor zichzelf en zijn omgeving.

Gedurende het incident is de A2 enige tijd afgesloten geweest voor al het verkeer. De man is door de ambulance vervoerd naar het ziekenhuis. Bij de aanhouding is ook de hond van de politieman gewond geraakt. De Rijksrecherche doet zoals dat gebruikelijk is bij dergelijke incidenten onderzoek naar het geweldsgebruik van de politie.