KORT donderdag: man (24) zwaargewond na schietpartij in Leeuwarden

Rond 20.10 kwam een melding binnen vanaf de Wirdumerdijk in Leeuwarden over een gewonde man die op straat was gevonden. De man was slachtoffer geworden van een schietincident dat kort daarvoor plaatsvond, vermoedelijk aan de Nieuwestad. Hierbij is meerdere keren geschoten. Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis.

De politie heeft nog geen aanhoudingen verricht en is op zoek naar de verdachte(n). Ter plaatse is direct gestart met een onderzoek. Zo is er sporenonderzoek gedaan, gesproken met getuigen in het buurtonderzoek en zijn er camerabeelden uit de omgeving opgevraagd. De politie meldt dat er op dit moment nog veel onduidelijk is en dat tijdens de schietpartij veel mogelijke getuigen op straat waren. In het onderzoek kan de politie aanvullende informatie goed gebruiken.