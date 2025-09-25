KORT donderdag: tas met explosieven onschadelijk gemaakt in Eindhoven

Rondom de aangetroffen tas is de omgeving ruim afgezet. Een deel van de flat aan het plein en aangrenzende straten werden gedeeltelijk afgezet. Bewoners zijn tijdelijk opgevangen op een locatie in de buurt.

De EOD heeft het aangetroffen pakket onschadelijk gemaakt en zal deze verder onderzoeken. De politie meldt dat de omgeving inmiddels weer is vrijgegeven en dat het gevaar is geweken. Door wie en wanneer de tas daar is achtergelaten, maakt deel uit van het politieonderzoek.