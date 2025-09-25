 Meteen naar de content
25 september 2025

KORT donderdag: tas met explosieven onschadelijk gemaakt in Eindhoven

Bij een flat op het Gerretsonplein in Eindhoven is donderdagochtend een tas met explosieven aangetroffen. Uit onderzoek van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) blijkt dat het gaat om een tas met Cobra’s en brandbare vloeistof.

Rondom de aangetroffen tas is de omgeving ruim afgezet. Een deel van de flat aan het plein en aangrenzende straten werden gedeeltelijk afgezet. Bewoners zijn tijdelijk opgevangen op een locatie in de buurt.

De EOD heeft het aangetroffen pakket onschadelijk gemaakt en zal deze verder onderzoeken. De politie meldt dat de omgeving inmiddels weer is vrijgegeven en dat het gevaar is geweken. Door wie en wanneer de tas daar is achtergelaten, maakt deel uit van het politieonderzoek.

