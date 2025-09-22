 Meteen naar de content
22 september 2025

KORT maandag: arrestaties na fataal geweld in Amsterdam Nieuw-West

Bij een woning aan de Sloterweg in Amsterdam Nieuw-West heeft zaterdagavond 13 september een geweldsincident plaatsgevonden. Daarbij is een 40-jarige man zwaargewond geraakt en in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Daar is hij afgelopen vrijdag 19 september aan zijn verwondingen overleden.

Rond 20.00 die avond kwamen er meldingen binnen van een geweldsincident bij een woning. De toedracht hiervoor is vooralsnog onduidelijk. Eenmaal ter plaatse treffen agenten een 40-jarige man aan in kritieke toestand. Hij wordt overgebracht naar het ziekenhuis waar hij vrijdag aan zijn verwondingen is overleden.

Twee mannen zijn ter plaatse aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het incident. Wat er precies is gebeurd maakt deel uit van het rechercheonderzoek.

