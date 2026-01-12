KORT maandag: duo opgepakt voor dood Poolse man in woning Lelystad

Een Team Grootschalige Opsporing (TGO) doet uitgebreid onderzoek naar de dood van Pawel. In het onderzoek is een mes gevonden dat vermoedelijk als moordwapen is gebruikt. Het mes is aangetroffen op het terrein naast het gebouw, er wordt onderzoek gedaan naar de sporen op het wapen. Pawel werd voor het laatst levend gezien op zondagavond 28 september, rond 18.00. De politie heeft nu de camerabeelden getoond waarop hij voor het laatst levend is gezien en vraagt het publiek om tips en/of camerabeelden in de zaak.

Vrachtauto rijdt zich vast na grote drugsdumping in Eindhoven

Langs een fietspad en sloot aan de Elburglaan in Eindhoven is maandagochtend een kleine vrachtwagen aangetroffen waarachter een grote hoeveelheid drugsafval ligt, vermoedelijk afkomstig uit een drugslab. Specialisten van de Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) zijn ter plaatse voor onderzoek naar de drugsdumping.



Omroep Brabant schrijft dat het voertuig is vast komen te zitten in de ontdooide en drassige ondergrond. De verdachten hebben nog geprobeerd om de bus los te krijgen (voor de deels ingegraven wielen liggen houten planken), maar dat mislukte en vervolgens gingen ze er vandoor. Op de plaats delict liggen tientallen jerrycans en andere attributen.