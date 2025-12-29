KORT maandag: 1.000 kilo vuurwerk en wietkwekerij aangetroffen in Lelystad

Na ontvangst van binnengekomen informatie en aanvullend onderzoek, werd een wietkwekerij ontdekt in een woning aan de Botter 39. Daarnaast troffen agenten in totaal meer dan 1.000 kilo vuurwerk aan. Het vuurwerk is veilig afgevoerd en wordt vernietigd. Ook de kwekerij is ontmanteld.

Explosies in Blokker en Nieuw-Vennep

Bij woningen in Blokker (West-Friesland) en Nieuw-Vennep hebben zondagavond en zondagnacht explosies plaatsgevonden. De woningen liepen forse schade op, niemand raakte gewond.



Een woning aan de Plantage in Blokker is zondagnacht rond 03.05 beschadigd geraakt door een explosief. Door de explosie zijn de ramen bij de voordeur en de brievenbus volledig vernield. De politie doet onderzoek naar de explosie, onder andere door buurtonderzoek.

Door vuurwerk zijn er ramen van een woning aan de Bosstraat in Nieuw-Vennep zondagavond om 21.22 beschadigd geraakt. De bewoners werden opgeschrikt door vuurwerk dat over de schutting in de achtertuin werd gegooid. Door de knal sprongen de ramen.



De politie heeft vuurwerksporen in beslag genomen, deze worden door de Forensische Opsporing onderzocht. Er worden ook beelden uit de omgeving bekeken.



In beide gevallen is er nog niemand aangehouden.