KORT maandag: twee arrestaties en 492 kilo cocaïne onderschept in Antwerpen

De onderschepping gebeurde nadat op de bewuste dag twee verdachte personen werden gezien bij een container. De scheepvaartpolitie kon de twee 28-jarige mannen arresteren. In de container werd 492,68 kilo cocaïne in beslag genomen. De twee mannen verschenen de volgende dag voor de onderzoeksrechter en kregen voorwaarden opgelegd. De drugs zijn intussen vernietigd.

Man (51) overleden in Tilburg na mogelijke ruzie

Een 51-jarige man uit Tilburg is zondagavond overleden bij een incident op de Schouwburgring in Tilburg, vermoedelijk na een ruzie. Volgens Omroep Tilburg is op het Lieve Vrouweplein, een paar honderd meter verderop, een metalen voorwerp aangetroffen en in beslag genomen voor onderzoek.

De politie heeft een 36-jarige man uit Tilburg aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het incident. Volgens getuigen was er rond 19.30 een conflict tussen de verdachte en het slachtoffer aan de Zomerstraat in Tilburg.

Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk. De politie zoekt getuigen.