KORT maandag: opnieuw explosie bij woning in Rotterdam | Man zwaargewond na schietpartij in Arnhem

(Beeld: MediaTV)

Op 9 mei 2025 vond er ook al een explosie plaats en drie dagen later werd de portiek beschoten. Op 15 mei was er wederom een explosie en werd een nummer op de muur van het huis gespoten. Een dag later werd er een tijdelijke camera vanuit de politie geplaatst.

De politie doet onderzoek en heeft onder meer sporen veiliggesteld.

Man zwaargewond na schietpartij in Arnhem

Bij een schietpartij in een woning aan de Nieuwstad in Arnhem is zondagnacht rond 03.00 een man zwaargewond geraakt. Het slachtoffer is met een hoogwerker uit de woning gehaald.

Volgens Omroep Gelderland heeft de politie twee vrouwen naar het bureau meegenomen voor verhoor. Het slachtoffer ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Onder andere specialisten van de forensische opsporing zijn ter plaatse om verder onderzoek te doen.

Minderjarige jongens aangehouden voor vuurwapens

Drie minderjarige jongens zijn vrijdagavond aangehouden voor het bezit van meerdere (nep)vuurwapens. Agenten kwamen de verdachten op het spoor via een melding. Bij een doorzoeking van een woning in Rotterdam is er één nepvuurwapen en één echt vuurwapen aangetroffen, dit ging om een omgebouwd gaspistool.

De verdachten zijn na de doorzoeking aangehouden. Het gaat om een 17-jarige jongen uit Schiedam en twee 14-jarige jongens uit Rotterdam. Er wordt nog onderzocht wat de rol van de verdachten is.

Explosie bij woning in Almere

Bij een woning aan de Holbeinstraat in Almere heeft zondagnacht rond 00.15 een explosie plaatsgevonden. Daardoor ontstond brand, die snel geblust kon worden. De bewoners konden zelf hun huis uit en bleven ongedeerd. De voordeur van de woning was zwartgeblakerd, maar de schade aan het huis lijkt volgens de politie mee te vallen. De politie doet nader onderzoek.