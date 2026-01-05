KORT maandag: politie schiet man in zijn been in Venlo

De meldkamer ontving rond 17.30 meldingen over een man die met een steekwapen voor een woning aan de Prinses Beatrixstraat zou rondlopen. De politie dwong de man om zijn handen omhoog te doen, maar daar gaf hij geen gehoor aan. Hij bleef volgens de politie agressief en werkte niet mee.

Hij dreigde met een steekwapen richting agenten. In eerste instantie werd daarop het stroomstootwapen ingezet, maar aangezien de man nog steeds niet meewerkte aan de aanhouding voelde de politie zich genoodzaakt meerdere schoten te lossen.



De Rijksrecherche doet onder leiding van het Openbaar Ministerie verder onderzoek naar de zaak. Schietincidenten of geweldsinzetten door de politie waarbij mensen (ernstig) gewond zijn geraakt of die een dodelijke afloop hebben, worden altijd onderzocht.

Politie onderzoekt dood minderjarig meisje in woning Kollum

De politie doet onderzoek naar het overlijden van een minderjarig meisje in een woning aan de Gysbert Japicxstrjitte in het Friese dorp Kollum. Een 35-jarige vrouw uit Kollum is in de woning door de politie aangehouden. Zij wordt verdacht van mogelijke betrokkenheid bij het overlijden van het kind.

De hulpdiensten ontvingen zaterdagochtend rond 09.15 een melding van een medische noodsituatie in de betreffende woning. Ter plaatse troffen zij een overleden persoon aan. Het bleek te gaan om een minderjarig meisje. Specialisten van de Forensische Opsporing hebben sporenonderzoek verricht in- en rondom de woning.

De politie onderzoekt alle scenario’s. De vrouw zit nog vast en wordt verhoord. De verdachte zal dinsdag worden voorgeleid aan de rechter-commissaris.