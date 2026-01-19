KORT maandag: vijf verdachten aangehouden in onderzoek naar drugshandel in Vaals



In een auto werden drie mannen aangehouden: een 27-jarige man uit Vaals, een 24-jarige man uit Vaals en een 29-jarige man uit het Belgische Sankt Vith. In de auto werden onder meer 15 seals cocaïne, 100 xtc-pillen en 220 gram amfetamine aangetroffen en in beslag genomen.

Daarnaast werd een woning doorzocht. Ook hierbij werden verschillende drugs en munitie in beslag genomen, waaronder één vel met LSD-zegels geprint als Pokémonkaarten, 250 verpakkingen Kamagra (erectiepillen), 240 xtc-pillen, 900 gram amfetamine en 36 (knal)patronen. Hierbij werd een vierde verdachte – een 21-jarige vrouw uit Vaals – aangehouden.

Inmiddels is ook een vijfde verdachte aangehouden. Dit betreft een minderjarige jongen uit Vaals. De politie meldt dat meerdere aanhoudingen niet worden uitgesloten.

Politie zet flitsgranaat in bij arrestatie zestal in Uden

De politie heeft zondagavond zes Poolse mannen aangehouden na een bedreiging met een vuurwapen aan de Gitaarstraat in Uden. Bij de inval in een woning gebruikte het arrestatieteam een flitsgranaat.

Volgens getuigen was er rond 20.45 een bedreiging met een vuurwapen bij een woning aan de Gitaarstraat. Agenten troffen buiten het huis twee mannen aan, die aan het opgegeven signalement voldeden. Zij werden direct aangehouden. Omdat de politie niet wist of er in de woning nog personen met wapens zouden zijn, viel de DSI (Dienst Speciale Interventies) het pand binnen. Daarbij werd een flitsgranaat gebruik, wat er voor zorgt dat personen tijdelijk gedesoriënteerd raken. In de woning werden nog eens vier verdachten aangehouden.



Na de aanhoudingen werd de woning doorzocht. Daar werden onder andere diverse soorten drugs aangetroffen en in beslag genomen. Ook werd een auto in beslag genomen, waarin verdachten reden. Er is vooralsnog geen vuurwapen aangetroffen.



Alle aangehouden verdachten zitten nog vast. Het gaat om Poolse mannen tussen de 25 en 68 jaar, waaronder twee bewoners van het huis aan de Gitaarstraat.