 Meteen naar de content
3 november 2025

KORT maandag: Rotterdammer (46) opgepakt met 3 kilo heroïne en 91.000 euro cash geld


Bij een preventieve fouilleeractie bij metrohalte Marconiplein in Rotterdam is donderdagavond een 46-jarige man uit Rotterdam aangehouden die in het bezit was van ongeveer 3 kilo heroïne en ruim 91.000 euro aan contant geld. De verdachte is aangehouden en wordt vandaag voorgeleid bij de rechter-commissaris.

Laatste Nieuws

(Beeld ter illustratie)


De politie bericht dat rond 20.30 een aantal mensen geselecteerd werd om gefouilleerd te worden. Bij de 46-jarige Rotterdammer werden de drugs en het geldbedrag gevonden. De spullen zijn in beslag genomen. De politie doet verder onderzoek.

Elke dag nieuws en context over crime

Doneer aan Crimesite

Werkt de knop niet? Klik dan op Tikkie om je donatie te doen.