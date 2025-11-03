3 november 2025

KORT maandag: Rotterdammer (46) opgepakt met 3 kilo heroïne en 91.000 euro cash geld



Bij een preventieve fouilleeractie bij metrohalte Marconiplein in Rotterdam is donderdagavond een 46-jarige man uit Rotterdam aangehouden die in het bezit was van ongeveer 3 kilo heroïne en ruim 91.000 euro aan contant geld. De verdachte is aangehouden en wordt vandaag voorgeleid bij de rechter-commissaris.