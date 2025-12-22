KORT maandag: straat in Lelystad opnieuw doelwit explosie

De politie kreeg een melding van een harde knal en een brand bij een woning. Ter plaatse bleek dat een explosief mogelijk tegen de gevel was gegooid. De politie is een onderzoek gestart en zoekt getuigen van het incident.

De straat was volgens Omroep Flevoland al veel vaker doelwit van explosies. In mei, juni en juli 2024 vonden er explosies plaats bij twee woningen aan de Botter 19 en ook in mei dit jaar was er een ontploffing.