22 december 2025

KORT maandag: straat in Lelystad opnieuw doelwit explosie

Bij een woning aan de Botter 19 in Lelystad heeft zondagnacht rond 03.00 een explosie plaatsgevonden. De voorkant van de woning raakte beschadigd, niemand raakte gewond. De politie is een onderzoek gestart en is daarbij op zoek naar getuigen.

De politie kreeg een melding van een harde knal en een brand bij een woning. Ter plaatse bleek dat een explosief mogelijk tegen de gevel was gegooid. De politie is een onderzoek gestart en zoekt getuigen van het incident. 

De straat was volgens Omroep Flevoland al veel vaker doelwit van explosies. In mei, juni en juli 2024 vonden er explosies plaats bij twee woningen aan de Botter 19 en ook in mei dit jaar was er een ontploffing.

