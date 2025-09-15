KORT maandag: viertal aangehouden voor belastingfraude met NFT-verdiensten

De verdachten waren vermoedelijk betrokken bij de lancering, promotie en verkoop van zogenoemde NFT’s. Een NFT is een uniek digitaal eigendom dat niet vervangbaar is door iets anders. In tegenstelling tot bijvoorbeeld een bitcoin die identiek is aan andere bitcoins, vertegenwoordigt een NFT iets specifieks, zoals een digitaal kunstwerk, muziekbestand of verzamelobject.

De verkoop van NFT’s, inclusief royalty’s, heeft de verdachten vermoedelijk in totaal 1.247,68 ETH opgeleverd, wat volgens de FIOD overeenkomt met een waarde van circa 3,2 miljoen euro. Het vermoeden is dat deze opbrengsten niet zijn aangegeven als inkomsten in hun aangiften inkomstenbelasting.

Forse schade na ramkraak bij juwelier in Breda

Bij een juwelierszaak aan de Ginnekenstraat in Breda heeft zondagnacht rond 03.15 een ramkraak plaatsgevonden. Als agenten bij de juwelier arriveren, zien zij een auto tegen de gevel staan. Zowel de auto als de gevel hebben veel schade. De pui van het pand is verwoest.

De omgeving is door de politie met linten afgezet voor onderzoek. Ook maandag is de forensische opsporing aanwezig om verder onderzoek te doen. Op camerabeelden zijn meerdere personen te zien in de winkel. Er is nog niemand aangehouden. Of er buit is gemaakt, is onduidelijk.

Man (43) opgepakt voor explosie bij woning in Oss

Een 43-jarige man uit Oss is maandagochtend aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een explosie bij een woning aan de Kievit in Oss. Een explosie in de achtertuin vernielde rond 06.15 een raam aan de achterzijde van de woning. De bewoner was op het moment van de explosie in de keuken en voelde het glas tegen zich aankomen. Hij bleef ongedeerd. Vermoedelijk is er illegaal vuurwerk gebruikt, er werden restanten hiervan in de tuin gevonden.

Op bewakingsbeelden van de bewoner zelf was een verdachte te zien en dat leidde al snel tot de aanhouding van de 43-jarige man uit Oss. Hij zit vast voor verder onderzoek.