KORT maandag: woning beschoten in Rotterdam

(Beeld: MediaTV)

Na de beschieting zou een mannelijke verdachte er op de fiets vandoor zijn gegaan. De politie heeft het woonblok afgezet en heeft drie van de vier hulzen aangetroffen.

Een politiehond heeft in de omgeving nog gezocht naar een verdachte en het vuurwapen, maar beiden zijn niet aangetroffen. De forensische opsporing kwam ter plaatse om de hulzen veilig te stellen. Over een aanleiding voor de beschieting is niets bekend.

Vrouw achternagezeten door auto’s, meerdere wapens onderschept

De politie in Helmond heeft zondagavond drie personen aangehouden voor verboden wapenbezit. Dat gebeurde nadat de politie rond 20.45 een melding kreeg dat een vrouw achterna gezeten werd door twee voertuigen.



Agenten troffen de meldster en de twee andere voertuigen aan op de Deltaweg in Helmond. Beide partijen kenden elkaar en hadden een langer lopend conflict. De betrokken personen zouden mogelijk wapens bij zich hebben. Toen agenten de inzittenden wilden controleren, rende een man hard weg. Tijdens de vluchtpoging gooide hij een mes weg. Na een korte achtervolging werd de man aangehouden en werd zijn mes in beslag genomen.



De andere betrokkenen werden ook gecontroleerd op de aanwezigheid van wapens. In de auto van de meldster en een andere persoon, werden meerdere wapens aangetroffen, waaronder een schaar, een zakmes en een nepvuurwapen. Vanwege de feiten en omstandigheden, zijn deze wapens voor afdreiging geschikt en ook inbeslaggenomen.



Drie personen zijn aangehouden voor verboden wapenbezit. Zij worden op een later moment verhoord. Om wat voor conflict het gaat, is niet duidelijk.