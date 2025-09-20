KORT: 230 kilo cocaïne onderschept bij Curaçao (UPDATE)

Twee personen zijn gearresteerd. Een bootje werd gevolgd vanaf het moment dat het vanaf het vasteland noordwaarts richting Klein Curaçao voer.

Politie publiceert beelden jonge verdachten aanslag Rotterdam

De politie heeft beelden gepubliceerd van jongens die op 11 maart 2025 een aanslag pleegden met een explosief in het portiek van de Marentakstraat in Rotterdam. Na de explosie brak een brand uit die zeven woningen zwaar beschadigde. De twee kwamen weg op een scooter. Zes woningen werden onbewoonbaar verklaard, één was compleet verwoest, aldus de politie.

De twee jongens zijn vastgelegd op camerabeelden uit de omgeving. De bijrijder stapte af en liep het portiek in. Korte tijd later komt hij weer naar buiten, stapt weer achterop de scooter en daarna reden ze weg in de richting van het Oleanderplein. Enkele seconden later vond de explosie plaats.

Explosies in Zwijndrecht en Rotterdam

Rond 22.30 is er vrijdagavond een explosie geweest bij een woning in Zwijndrecht. Daarna werd vlak bij de woning een nog niet ontploft explosief gevonden. Dat is onderzocht en daarna opgeruimd. Volgens de politie raakte niemand gewond en bleef de materiële schade is beperkt. Er is niemand aangehouden.

Op de Marnixstraat in Rotterdam-Crooswijk klonk er iets voor 04.00 een enorme knal. Een deur van een woning raakte beschadigd. Er vielen geen gewonden.