KORT vrijdag: derde explosie binnen week tijd in dezelfde straat in Oosterhout



De politie meldt dat vorige week vrijdagavond- en nacht ook al twee explosies plaatsvonden bij een ander huis in de straat. De woning raakte hierdoor beschadigd en een 90-jarige man moest toen ’s nachts zijn huis uit.

Op Oudejaarsdag werd er bij een andere woning in dezelfde straat een explosief aangetroffen. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) kwam het voorwerp onschadelijk maken. De gemeente nam hierop maatregelen en sloot de woning. Ook werd er cameratoezicht geplaatst.

De recherche doet onderzoek naar de verschillende explosies in de straat en roept getuigen op zich te melden. ‘In overleg met het Openbaar Ministerie en de gemeente zijn er extra maatregelen genomen om de veiligheid te waarborgen en de rust in de wijk te herstellen’, aldus de politie.