KORT vrijdag: dode en zwaargewonde bij schietpartij in Sneek (UPDATE)





De politie doet sporenonderzoek en spreekt met getuigen. De politie gaat uit van een incident in de relationele sfeer en houdt er zeer sterk rekening mee dat de man eerst de vrouw heeft neergeschoten en zichzelf daarna van het leven heeft beroofd. Op de plek van het schietincident is een vuurwapen gevonden.

Horecazaak bezorgt naast eten ook drugs: tweetal opgepakt

In een lopend onderzoek naar mogelijke drugshandel heeft de politie donderdagavond een horecapand en een woning in Beilen (Drenthe) doorzocht. De politie startte een onderzoek nadat er signalen en (anonieme) meldingen binnenkwamen dat er drugs verkocht zou worden vanuit een horecagelegenheid aan de Raadhuisstraat in Beilen. Klanten die eten bestelden en dit lieten thuisbezorgen, zouden ook drugs kunnen laten bezorgen. De drugs zouden worden verstopt in de verpakking.

Uit onderzoek van de politie bleek dat er meerdere malen is vastgesteld dat het inderdaad mogelijk was om naast eten ook (hard)drugs te bestellen. Daarop is besloten het horecapand en een woning in Beilen te doorzoeken. Bij de doorzoeking zijn onder meer een handelshoeveelheid harddrugs en verpakkingsmaterialen om drugs te verpakken aangetroffen. Deze zaken zijn in beslag genomen voor nader onderzoek.

Twee mannen uit Beilen, van 24 en 26 jaar, zijn aangehouden op verdenking van drugshandel. Zij zitten vast en worden verhoord over hun rol.