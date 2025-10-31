KORT vrijdag: douane onderschept coke tussen bladeren uit Suriname

Het zou gaan om een kleine partij cocaïne die verstopt zat tussen een zending salamblad. De in beslag genomen drugs zijn inmiddels vernietigd, meldt de douane op Facebook.

Door Polen gezochte man (35) opgepakt in Rotterdam

De Dienst Speciale Interventies (DSI) heeft donderdag in Rotterdam een 35-jarige man aangehouden die werd gezocht door Polen. De man is daar veroordeeld voor verschillende delicten en moet nog vier jaar gevangenisstraf uitzitten.

Via het European Network of Fugitive Active Search Teams (ENFAST) kwam het Poolse verzoek binnen bij FASTNL en na een opsporingsonderzoek werd de man snel getraceerd en aangehouden in Nederland.

Hij is veroordeeld voor vuurwapenbezit en via een Facebookgroep riep hij andere wapenliefhebbers op tot deelname aan een illegale bijeenkomst, waarbij het doel was om gezamenlijk politieagenten te bedreigen en te mishandelen als daad tegen de overheid.

Naast deze feiten is hij ook veroordeeld voor het stalken en bedreigen van zijn ex-partner en het meermaals geestelijk en lichamelijk mishandelen van zijn minderjarige dochter.