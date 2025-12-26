KORT vrijdag: drietal vast na schietpartij in Amsterdam Nieuw-West



Rond 20.18 kreeg de politie een melding van een schietincident aan de Vlaardingenlaan. Agenten treffen daar een lichtgewonde man aan. In de omgeving worden twee verdachten aangehouden en overgebracht naar het cellencomplex. De man in het ziekenhuis is ook aangehouden als verdachte. Het opsporingsonderzoek richt zich op de toedracht en de rollen van de mannen.

Explosies bij woningen in Helmond en Deurne

Bij een woning aan de Nierslaan in Helmond heeft donderdagnacht rond 02.00 een explosie plaatsgevonden. De voordeur werd volledig vernield, maar er raakte niemand gewond. Volgens de politie gaat het vermoedelijk om zwaar vuurwerk.



Bij een woning aan de Gouwe in Deurne heeft vannacht rond 04.00 een explosie plaatsgevonden. De voordeur van de woning sneuvelde door de klap. Er raakte niemand gewond. Ook hier gaat het vermoedelijk om zwaar vuurwerk. De recherche onderzoekt beide explosies. Er worden technische sporen onderzocht en er wordt gekeken of er mogelijk bruikbare camerabeelden zijn. Ook doet de politie buurtonderzoek.