KORT vrijdag: Hagenaars aangehouden na schietpartij

Rond 20.20 kreeg de politie de melding dat er mogelijk geschoten werd. Het is onbekend of er slachtoffers zijn. In de nabije omgeving werden de twee verdachten aangehouden. Omdat beide verdachten beperkingen opgelegd hebben gekregen, zegt de politie niet meer informatie te kunnen geven. Het tweetal mag alleen contact met hun advocaat hebben.



De auto van de verdachten is in beslaggenomen door de recherche voor verder onderzoek. Bij de aanhouding van de verdachten hebben agenten de zogenoemde BenaderingsTechniek Gevaarlijke Verdachten (BTGV) toegepast. Dit gebeurde omdat er mogelijk een vuurwapen was gezien.

Duo vast na vondst honderdduizenden xtc-pillen in IJmuiden en Haarlem

De politie Noord-Holland heeft op 14 januari een 38-jarige man uit IJmuiden en een 34-jarige man uit Haarlem aangehouden op verdenking van het produceren van honderdduizenden xtc-pillen en vuurwapenbezit. De twee zijn inmiddels voorgeleid bij de rechter-commissaris, die heeft besloten dat beide verdachten voorlopig vast blijven zitten.

Het opsporingsonderzoek startte naar aanleiding van informatie die vrijkwam uit gekraakte data uit chatservice Sky ECC. Dat resulteerde in de aanhoudingen van de twee verdachten. Bij doorzoekingen van hun woningen in IJmuiden en Haarlem werden ruim 100 kilo aan geproduceerde xtc-pillen en een actieve pillendrukkerij aangetroffen. Deze zijn in beslag genomen, samen met gegevensdragers, cash geld, vuurwapens en munitie, harddrugs, een tabletteermachine en overige grondstoffen voor de productie van MDMA.



De twee verdachten zitten vast en het strafrechtelijk onderzoek is gaande, meldt het OM. Op 28 januari beslist de raadkamer van de rechtbank over de voortzetting van de voorlopige hechtenis. De woningen van de twee mannen zijn op last van de gemeenten gesloten.

Ex-medewerker OM vervolgd voor kinderporno en drugs

Het Openbaar Ministerie vervolgt een ex-medewerker voor het bezit van kinderporno en harddrugs. Bij de 51-jarige man uit Doetinchem zijn ruim 46.000 afbeeldingen en 450 video’s met kinderporno aangetroffen. Ook had de man 150 milliliter GHB in bezit.

De man werd in oktober 2024 aangehouden na een tip over het bezit en verstrekken van harddrugs. Bij zijn aanhouding werden ook gegevensdragers in beslag genomen. Uit onderzoek naar deze gegevensdragers bleek dat de man in het bezit was van ruim 46.000 afbeeldingen en meer dan 450 video’s met kinderporno. Door een deel van de kinderporno met anderen te delen wordt hij ook verdacht van het verspreiden hiervan.

De verdachte was geen officier van justitie, maar had een andere functie binnen het Openbaar Ministerie. De man werkte bij het parket Oost-Nederland, daarom is het strafrechtelijk onderzoek door een ander parket gedaan. De verdachte is inmiddels ontslagen en moet op 10 april voor de Haagse rechtbank verschijnen.