KORT vrijdag: man opgepakt voor twee explosies in Veendam

Laatste Nieuws Voorstraat in Lelystad

De eerste explosie waar de man van verdacht wordt, vond plaats op 11 oktober aan de Troelstrastraat. Hierbij raakte de voordeur en een deel van de binnenzijde van de woning beschadigd door zwaar vuurwerk. De andere explosie vond plaats bij een woning aan de J. Kazemierstraat op zondagochtend 19 oktober rond 06.30. Bij deze explosie is ook gebruik gemaakt van zwaar vuurwerk. Hierdoor werd een ruit van de woning vernield.



Het onderzoek gaat verder. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.

Forse schade na explosie bij woning in Lelystad

Bij een woning aan de Voorstraat in Lelystad vond donderdagavond rond 21.40 een explosie plaats. Daarbij liep de voorkant van de woning flinke schade op (zie foto boven). Niemand raakte gewond.

Ter plaatse bleek dat een explosief mogelijk tegen de gevel was gegooid waarbij door de ontploffing de voordeur- en glasschade ontstond. Medewerkers van de Forensische Opsporing onderzochten de schade en mogelijke sporen van de explosie. De politie is een onderzoek gestart en is daarbij op zoek naar getuigen.