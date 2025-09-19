KORT vrijdag: jongen (14) opgepakt na explosie bij woning in Bijlmer



Meerdere bewoners van het complex zijn door de brandweer uit hun woningen gehaald. Drie slachtoffers zijn ter plaatse door ambulancepersoneel nagekeken na rookinhalatie maar hadden geen verdere medische zorg nodig. Op aanwijzing van een getuige kon kort na de explosie een 14-jarige verdachte worden aangehouden.



De Teamleider Explosieven Veiligheid (TEV) en de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) zijn ter plaatse gekomen. Forensische Opsporing en de recherche doen onderzoek.

Twee arrestaties voor heling en 250 kilo ketamine in voertuig

De politie heeft woensdagmiddag rond 17.00 in een onderzoek naar heling twee verdachten aangehouden op de Bennebroekerdijk in Zwaanshoek. Het gaat om een 26-jarige man uit Noordwijk en een 27-jarige man uit de gemeente Haarlemmermeer. Hun exacte rol en betrokkenheid wordt verder onderzocht.

Tijdens een doorzoeking van een voertuig in hetzelfde onderzoek is ongeveer 250 kilo ketamine aangetroffen. De herkomst en bestemming van de drugs wordt nader onderzocht. De politie zegt dat het onderzoek in volle gang is en dat meerdere aanhoudingen niet worden uitgesloten.